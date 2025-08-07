Successos
Reoberta la circulació a la C-14 pel xoc frontal als Hostalets de Tost
El sinistre està provocant retencions en els dos sentits
El trànsit ha quedat restablert a la C-14 després d'estar tallada prop de dues hores per un xoc frontal entre dos vehicles que s'ha produït a les 15.50 hores a prop del túnel d'Els Hostalets de Tost. La circulació ha estat tallada entre els punts quilomètrics 164,9 i 169 per permetre treballar als serveis d'emergència des de les 16.08 hores fins gairebé les 17.50 hores. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha indicat que els efectius d'emergència han rescatat una persona que ha quedat atrapada en un vehicle que està en estat greu i ha sigut traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova. El sinistre ha provocat dos ferits més, lleus, que han estat traslladats a l'hospital de la Seu. Els bombers de Catalunya han desplaçat cinc dotacions al lloc dels fets on també hi treballen els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), que han mobilitzat tres ambulàncies i un helicòpter. No s'ha facilitat informació sobre les matrícules dels vehicles implicats.
La topada ha tingut lloc en el quilòmetre 165,9 de la C-14 i el tancament de la via afecta els termes municipals de Fígols i Alinyà i Ribera d'Urgellet, segons informa el Servei Català de Trànsit. El tall ha provocat retencions de més de quatre quilòmetres en els dos sentits de la circulació i encara és transita amb intensitat per les cues de vehicles que s'hi han acumulat a la zona. La C-14 és una carretera habitual de desplaçament dels conductors andorrans en direcció sud.