Natura
El Sol i la Terra s'alineen al pic d'Arcalís
Cada 7 d'agost es repeteix aquest fenomen astronòmic
Cada 7 d’agost, a les 7:37 h, el pic d’Arcalís es converteix en l’escenari d’un espectacle natural extraordinari: els primers raigs del sol travessen amb precisió un forat natural de la muntanya, en un fenomen que només es produeix un cop l’any i dura prop de tres minuts.
Conegut com la Muntanya Solar, aquest indret s’ha convertit en un punt de trobada per a excursionistes i amants de la natura. Per viure l’experiència de prop, l’estació d’Ordino Arcalís ofereix una sortida guiada amb esmorzar, a càrrec dels Grandvalira Mountain Guides.
L’oferta d’activitats es completa amb rutes guiades al Mirador Solar de Tristaina i, el 9 d’agost, una excursió nocturna amb lluna plena als estanys.