Banca
Scale Lab de Creand inverteix en la biotecnològica Pack2Earth
Es tracta d'una una start-up espanyola especialitzada a desenvolupar materials compostables per substituir el plàstic d'origen fòssil a la indústria de l'empaquetat
Scale Lab Andorra, el programa d'inversió de Creand Crèdit Andorrà, ha participat en la darrera ronda d'inversió de Pack2Earth, una start-up espanyola especialitzada a desenvolupar materials compostables per substituir el plàstic d'origen fòssil a la indústria de l'empaquetat. "La inversió en Pack2Earth referma l’aposta de Creand per la innovació i la sostenibilitat, dues línies de treball prioritàries que l’entitat desenvolupa a través del pla estratègic 2024-2026", ha assegurat Robert Sanz, responsable d’Inversions Estratègiques i Alternatives de Creand Crèdit Andorrà.
La cofundadora i CEO de l'start-up, Françoise de Valera, assenyala que l'entrada de capital privat, per valor d'1'6 milions d'euros aconseguits entre les diferents entitats que han participat, "ens permetrà intensificar l’activitat comercial en mercats estratègics i continuar avançant en el programa d’R+D". Per la seva part, Sanz, apunta que "la participació en Pack2Earth suposa consolidar el nostre projecte. Creand Crèdit Andorrà va tenir visió de futur quan va crear el programa d’hiperacceleració d’start-ups, ja que a banda d’impulsar projectes emprenedors també es dona suport a sectors estratègics com és en aquest cas la sostenibilitat".