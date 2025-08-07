SEGURETAT VIÀRIA
Renovació dels radars del Pont Pla i Sant Antoni per una avaria “irreparable”
El Govern treu a concurs la renovació dels radars de tram de la zona del túnel del Pont Pla i els túnels de Sant Antoni, fora de servei per una avaria irreparable, segons consta al plec de bases de la licitació. La maquinària, en funcionament des de fa més de quinze anys, està obsoleta, per la qual cosa la reparació es considera inviable. A més, tampoc es pot adequar als requeriments tècnics actuals. Per aquest motiu es fa la renovació dels aparells.
Els cinemòmetres cobriran dos trams: de la boca nord del túnel del pont Pla a la boca nord del túnel de Sant Antoni, i de la boca nord del túnel del pont Pla a la boca sud de la infraestructura. El primer ha de captar el trànsit dels dos carrils de pujada que prové d’Escaldes. El segon ha de captar el de baixada que transita pel pont Pla. Però el plec de condicions afegeix que els aparells hauran de poder ser ampliables, creant subtrams i ampliant els punts de captura. Els radars de tram mesuren la velocitat mitjana del vehicle en el recorregut que controlen i les condicions tècniques que s’exigeixen inclouen un lector de matrícules que distingeixi plaques d’una trentena de països. El pressupost destinat són 105.000 euros i les ofertes es poden presentar (a través de la plataforma de contractació pública) fins al 19 de setembre vinent.