Habitatge
El preu de venda dels pisos s'enfila a 4.498 euros per metre quadrat
Les transaccions immobiliàries han augmentat un 45,5% en el segon trimestre de l'any
El negoci immobiliari continua imparable amb la venda d'habitatges disparada i els preus en nivells rècords amb un increment que supera el 16% en el segon trimestre de l'any. Les xifres que publica Estadística avui indiquen que les transaccions immobiliàries han pujat en global un 45,5%, de 365 a 531, i un 71,8% si només es tenen en compte les vendes de pisos, habitatges unifamiliars i edificis, en passar de 341 en el segon trimestre del 2024 a 586 entre l'abril i el juny d'aquest any. Unes operacions que s'han concretat amb un nou encariment dels pisos ja que el preu del metre quadrat s'ha enfilat a 4.498 euros, 607,7 euros més que els 3.890,3 del mateix trimestre de l'any passat. L'increment respecte als tres primers mesos del 2025 és del 4,5%.
Les transaccions immobiliàries del segon trimestres han comportat la transmissió de 1.663 béns immobles, valorats en 333.668.011 euros, quasi un 60% més del valor dels 975 d'un any abans, que va ser de 209.825.111 euros. La xifra més elevada correspon als 229,26 milions de la venda d'habitatges, que supera en un 89,4% els 121 milions del període anterior. L'informe assenyala que hi ha hagut 719 vendes de terrenys i places d'aparcament, 292 per sobre del mateix trimestre del 2024, amb un valor de 94,12 milions, pels 82,8 milions anteriors. La resta d'operacions han estat 15 de locals comercials i naus, quantificades en 6,5 milions, i 343 d'altres construccions, amb un valor de 3,7 milions.
Estadística assenyala que el total de superfícies transmessa ha estat de 127.836 metres quadrats, l'any anterior havien estat 111.399. En el cas de pisos, habitatges unifamiliars i edificis l'increment ha estat del 63% en passar de 32.782 metres quadrats en el segon trimestre del 2024 a 53.373 en el d'aquest any.