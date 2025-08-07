Estadística
Les matriculacions augmenten un 19,5% al juliol
Els turismes han augmentat en 57 unitats
La venda de vehicles s'ha incrementat al juny amb la matriculació de 514 unitats, la qual cosa suposa una variació percentual del 19,5% més respecte a les 430 del mes de juliol de 2024, segons publica Estadística. La variació més important s'ha registrat en la categoria 'camions i camionetes', que ha passat de 41 a 52, xifra que representa un augment del 26,8%. Els turismes han augmentat en 57 unitats, passant de 282 a 339, i les motocicletes i ciclomotors han pujat de 96 a 114. Per contra, la categoria altres ha baixat en dues unitats, d'11 a 9. L'informe detalla que de les 514 matriculacions, 383 corresponen a vehicles nous i 131 a vehicles importats de l'estranger.
L'acumulat del gener fins el juliol ha estat de 3.100 matriculacions, un 7% més que al mateix període de l'any anterior, quan es van registrar 2.986 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són turismes (7,9%), motocicletes i ciclomotors (5%) i altres (63,5%). Camions i camionetes mostra un descens del 4,9%.
Estadística precisa que per tipologia d'energia la variació més notable per número ha estat dels vehicles de gasoil, amb 29 unitats més, seguit dels de gasolina, amb 28 unitats més.