Turisme
L'ocupació hotelera se situa en el 66% al mes de juliol
La xifra representa un lleuger augment de l'1,52% respecte al 2024
Els establiments hotelers del país van registrar una ocupació mitjana del 66,18% durant el mes de juliol, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). La xifra representa un increment de l’1,52% respecte al mateix període de l’any passat, quan es va tancar amb un 64,66%.
Des de l’entitat valoren “positivament” els resultats, especialment tenint en compte un període post-hivernal que qualifiquen com a “irregular”. Apunten que els diversos esdeveniments culturals, musicals, esportius i turístics, així com les Festes Majors celebrades arreu del territori, han estat “molt importants per aconseguir aquests resultats”. L’informe de la UHA també destaca una distribució equilibrada de l’ocupació entre totes les parròquies, si bé les centrals i Encamp han experimentat un creixement superior a la mitjana.
Pel que fa al mes d’agost, la Unió Hotelera manté una actitud prudent. Les previsions “avancen amb certa lentitud” i, segons indiquen, caldrà tenir en compte les reserves de darrera hora. A data de 4 d’agost, l’ocupació se situa en el 57,10%.