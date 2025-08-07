Patrimoni
Trobades una munyidera i una cabana de l'edat moderna a l'orri d'Estany Forcat
Aquesta setmana finalitza la segona campanya d'excavació a l'orri
La segona campanya d'excavació arqueològica a l'orri d'Estany Forcat, que dona continuació a les excavacions fetes al 2023, finalitza aquesta setmana segons ha informat Govern a través d'un comunicat. Durant els treballs s'han pogut documentar una munyidera i una cabana, amb el seu perímetre i una llar de foc, que segons les primeres hipòtesis podria correspondre a l'edat moderna, entre els segles XVI-XIX.
L'orri va ser construït sobre les restes d'un establiment productiu, entre els segles XII i XIII i que es caracteritza per importants estructures de combustió, en curs d'excavació.
Una troballa al túmul del Cubil
Al túmul del Cubil, segons informa Govern, s'han dut a terme dues operacions que han permès recuperar les restes d'un pal de fusta, amb una llargada conservada d'uns 80 centímetres i un diàmetre de 40 centímetres. Segons l'equip encarregat es tracta d'una troballa excepcional, ja que "no és habitual la conservació de fustes no carbonitzades en jaciments arqueològics".
D'altra banda, s'ha dut a terme l'excavació d'un petit túmul al costat del dolmen, que segons les primeres anàlisis radiocarbòniques dataria d'entre els segles II i IaC. Aquesta estructura reafirma la rellevància del Cubil com a espai funerari i commemoratiu.