Successos
Ferida una conductora de 91 anys a Juberri
La dona ha patit un accident aquest matí
Una dona de 91 anys ha resultat ferida en un accident que s'ha produït a la carretera secundària número 130, a Juberri, a Sant Julià, pocs minuts abans del migdia. La víctima conduïa un turisme de matrícula andorrana que ha estat l'únic implicat en el sinistre, segons informa la policia.
La conductora ha estat traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell on resta ingressada, segons han indicat des del centre sanitari.