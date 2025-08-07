Infraestructures
FEDA millora el control del cabal del riu a Ràmio amb un sistema remot
El nou sistema permet gestionar la comporta a distància i evita riscos operatius, especialment durant la tardor
FEDA ha implementat un sistema de control remot per gestionar la comporta de pas d’aigua de la presa de Ràmio, situada al riu Madriu, amb l’objectiu de millorar la regulació del cabal i prevenir obstruccions naturals com les que es produeixen sovint a la tardor.
La infraestructura condueix l’aigua cap al llac d’Engolasters i disposa d’una sortida per retornar l’aigua al riu, mantenint-ne el cabal ecològic. El nou sistema permet obrir i tancar la comporta a distància mitjançant un motor, cosa que agilitza la resposta en cas d’acumulació de fulles o branques que dificultin el pas de l’aigua.
Segons el cap d’Explotació de FEDA, Domènec Torra, “l’obertura i tancament de la comporta a distància millora la gestió i garanteix en tot moment el cabal ecològic del riu”. Fins ara, el control es feia amb una càmera i la intervenció directa d’operaris sobre el terreny. Amb aquesta actuació, que forma part del procés de modernització de les infraestructures hidràuliques de FEDA, es redueixen riscos operatius i s’optimitzen els processos.
El sistema es troba en fase de proves: primer es van realitzar testos sobre el terreny i aviat es validaran les operacions remotes abans de la seva entrada en funcionament definitiva.