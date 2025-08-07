Govern
Descomptes als joves pel Dia Internacional de la Joventut
Les persones entre 12 i 35 anys podran accedir gratuïtament o amb descomptes a diversos serveis culturals i d'oci del país
Els joves d'entre 12 i 35 anys podran gaudir de descomptes o accedir gratuïtament a diversos serveis culturals i d'oci de les set parròquies, el dimarts 12 d'agost, per commemorar el dia Internacional de la Joventut. Pel que fa als equipaments gestionats per Govern els joves disposaran d'entrada gratuïta al museu de l'Automòbil, al museu Casa Areny-Plandolit, al museu Casa Rull i a l'Espai Columba.
A Canillo hi haurà un descompte del 50% per accedir a la pista de patinatge i a la piscina del Palau de Gel. A Encamp s'ha organitzat un torneig de vòlei platja (els interessats es poden inscriure a la piscina de la Mola), amb les quals els hi donaran una polsera d'accés gratuït a la piscina. A la Massana també hi haurà un descompte del 50% a la piscina del Prat del Mig.
A Andorra la Vella, els joves podran visitar gratis el Consell General, i tindran una entrada reduïda (a 2 euros) al Centre esportiu els Serradells. A Sant Julià podran reservar una pista de pàdel del LAUesport, totalment gratis, entre les 10 i les 17 hores. A Escaldes hi haurà un taller de grafisme mural de 16:30 a 19:20 als murs de l'Espai Jovent, també de franc. Als Cinemes Illa Carlemany s'oferirà una promoció amb entrada i un menú mitjà amb crispetes i beguda a un preu de 9,50 euros.