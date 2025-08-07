FAUNA SALVATGE
El cos de banders detecta un nou exemplar d’os a Andorra
El Govern té constància de cinc plantígrads que visiten habitualment el país, però Casal remarca que no s’ha detectat cap incident
L’os bru continua deixant-se veure a les muntanyes andorranes. Els individus que més freqüenten el país són cinc exemplars ja coneguts, però recentment se n’ha detectat un de nou, que seria la primera vegada que visita el Principat. La informació la va donar a conèixer el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres celebrat ahir. Els cinc ossos identificats són quatre mascles i una femella.
El seguiment dels animals el duen a terme els banders, que aquest any han recollit 12 mostres ja analitzades, les quals han permès identificar els cinc plantígrads. A més, s’han recollit vuit mostres addicionals, set de pèl i una de femta, que estan pendents d’anàlisi per determinar si corresponen a individus ja coneguts o a nous exemplars.
Casal va destacar que la presència d’ossos al país es troba dins d’uns paràmetres normals i va transmetre un missatge de tranquil·litat a la població. També va remarcar que no s’ha detectat cap atac ni comportament perillós per part dels animals.
Els banders van publicar dimarts imatges dels exemplars d’os bru captades des del mes de maig passat. Van recordar que “l’os bru és una espècie catalogada en perill d’extinció” present a les muntanyes d’Andorra, i que la difusió d’imatges és possible gràcies al seguiment constant que duen a terme tant el ministeri de Medi Ambient com el mateix cos de banders.
Refugis no guardats
El manteniment gradual i continu dels refugis de muntanya no guardats és clau per garantir confort i seguretat als senderistes que els utilitzen. En aquest sentit, el Govern ha adjudicat les tasques de manteniment i millora corresponents a la campanya del 2025 a l’empresa Construccions i Treballs Públics La Coma, per un import de 175.823,43 euros. Amb aquesta actuació, el Govern haurà renovat en els darrers anys la totalitat dels refugis lliures del país.
Els treballs previstos inclouen tasques de pintura, refecció de teulades, instal·lació d’estufes, millora del sistema d’evacuació de fums i reparació general de portes i finestres. L’objectiu és garantir el bon estat d’aquestes instal·lacions.
MÉS
El Govern ha adjudicat la segona fase de les obres de renovació de l’Auditori Nacional d’Andorra a l’empresa Roca SAU, per un import de 921.812,79 euros.
165.000 EUROS A L’ONU
Andorra farà una aportació voluntària de 165.000 euros a diversos fons i programes de les Nacions Unides, en el marc del pressupost de cooperació internacional.
NOVA AMBAIXADORA
Eva Descarrega ha estat nomenada nova ambaixadora en missió especial per a les relacions amb els països de l’Amèrica llatina.
MIG MILIÓ A LA XARXA VIÀRIA
El Govern ha adjudicat la reparació de les juntes de les calçades a diversos punts i la instal·lació de barreres de seguretat a la CG-2.