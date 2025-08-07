ECONOMIA
El comerç del Pas de la Casa acusa una davallada en les vendes al juliol
L’absència d’una causa exacta sobre el declivi fa créixer la inquietud del sector
El Pas de la Casa viu aquest estiu un declivi en l’arribada de turistes i, consegüentment, en les vendes dels comerços i l’ocupació hotelera. Els afectats coincideixen en el diagnòstic, però les causes exactes de la baixada no són clares. Els comerciants assenyalen diversos factors possibles, com ara la situació del contraban, el canvi d’hàbits dels turistes o la incertesa econòmica. La imprevisibilitat en el comportament dels visitants i la manca d’una explicació concreta fan créixer la inquietud sobre com evolucionarà la temporada i quin impacte tindrà en els pròxims mesos.
“Aquest any ve menys gent. El juliol no ha semblat juliol. És un estiu molt parat”, lamenten la dependenta i el propietari d’una botiga de roba, que han vist com les seves vendes queien aproximadament el 25% en comparació amb el mateix període de l’any passat. Altres comerciants també perceben canvis en les dinàmiques del turisme. “Abans podíem preveure més moviment entre setmana que no pas els caps de setmana, però ara és imprevisible”, comenta la propietària d’una altra botiga de roba. L’afirmació és compartida pel president de l’Associació de Veïns i Comerciants, Òscar Ramon, que remarca que “el mes passat no hi va haver gaire gent, però ningú en sap les causes exactes”.
Pel que fa a la restauració, alguns negocis aconsegueixen salvar els caps de setmana, però l’afluència continua sent baixa en termes generals. La propietària d’un restaurant associa aquesta baixada a la situació del contraban. Sobre aquesta problemàtica, el cambrer d’un altre establiment sospita que “potser és degut al contraban, els clients ja no pugen al Pas si poden comprar el tabac més barat a França”, i confirma que “estem rebent aproximadament el 20% menys de clients que l’any passat”.
El sector hoteler també percep un descens en l’afluència de visitants. Les dades d’un aparthotel mostren una caiguda notable de l’ocupació: del 13% l’any passat al 3% aquest estiu en el mateix període. Tot i que aquest percentatge inclou apartaments que no estan realment disponibles, des de l’establiment reconeixen que la diferència és rellevant. “No sabem ben bé per què passa. Els preus no han pujat, això no és”, indiquen. La recepcionista d’un hotel també assegura que “l’any passat va ser fluix, però aquest any, sorprenentment, encara ho és més”.
Els testimonis recollits apunten un estiu especialment complicat per al teixit comercial i hoteler del Pas de la Casa. El comportament turístic planteja dubtes sobre l’evolució de la temporada i les perspectives per als mesos vinents.