PATRIMONI CULTURAL
La campanya arqueològica destapa mines de ferro a Sorteny a 2.700 metres d’altitud
Els nous estudis de l’ocupació humana a l’alta i mitjana muntanya, impulsada pel departament de Patrimoni Cultural de Govern, el comú d’Ordino i el Grup d’Arqueologia d’Alta Muntanya de la UAB i el CSIC, centra els treballs a les zones de Sorteny i l’Estanyó. Fins ara s’han pogut documentar diverses mines de ferro entre 2.600 i 2.750 metres d’altitud. El Govern assenyala que en aquesta edició es farà la prospecció arqueològica i l’inventari patrimonial de les dues conques “d’alt interès arqueològic i patrimonial”, i que se sumaran a més de seixanta indrets entre els estanys de Tristaina, el Castellar, el Comís Vell i Rialb, que s’han identificat des del 2014 als inicis del projecte.
El pressupost de la campanya és de 19.500 euros, amb una aportació de 13.500 del ministeri de Cultura i de 6.000 per part del comú d’Ordino.