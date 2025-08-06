MOBILITAT
La Visura Ciutadana critica els canvis en les línies de bus i el neguit generat
El col·lectiu Visura Ciutadana va expressar ahir el seu desacord amb els canvis en les línies de bus implantats el mes de juliol. Consideren que les modificacions “no estan complint les expectatives” i que han generat nous problemes a la mobilitat pública.
El col·lectiu ciutadà va explicar que es van reunir amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, per traslladar el neguit de la població. Tanmateix, van rebutjar les explicacions rebudes i van assegurar que eliminar parades per fer els recorreguts més ràpids és una mesura equivocada.
Segons Visura Ciutadana, el problema no és el nombre de parades, sinó “que no hi hagi un carril segregat que permeti al clípol avançar” per evitar les retencions de trànsit. Asseguren que “per crear línies exprés no cal eliminar serveis, sinó doblar-los i oferir una línia ràpida i una altra més lenta però amb més parades”.