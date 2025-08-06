EDUCACIÓ
La universitat organitzarà la prova de competència digital avançada
El Govern va regular en un decret l’any 2023 els diplomes de competència digital ciutadana per acreditar les habilitats en aquesta matèria i que preveuen tres nivells de coneixement, usuari fonamental, intermedi i avançat. El gener passat es va actualitzar la regulació i una de les novetats que establia és que el Govern podia delegar en la Universitat d’Andorra l’organització de la prova per al nivell avançat. Ara s’ha formalitzat aquesta delegació mitjançant un nou decret. Per tant, el centre d’ensenyament superior haurà de dictar i aprovar la normativa específica necessària per organitzar la citada prova i ocupar-se de convocar-la. La normativa interna, s’aclareix, “ha de respectar el marc establert en la reglamentació vigent en matèria de competència digital ciutadana i les directrius fixades pel Govern d’Andorra”. Tanmateix, la Universitat haurà d’assegurar la coordinació amb el ministeri d’Educació.