CAS BPA
Tres mesos més per presentar recursos a la sentència del ‘cas BPA’
El Tribunal Superior ha acceptat la petició de les defenses dels condemnats a la primera causa del cas BPA, l’anomenada Gao Ping, i les parts tindran tres mesos més per interposar recurs a la resolució del Tribunal de Corts. Tal i com va apuntar el Diari en l’edició de dissabte, lletrats havien demanat al Tribunal aquest temps extraordinari (una pròrroga no prevista al Codi de procediment penal) donades les característiques del cas i la magnitud de la sentència, d’unes sis mil pàgines. La segona instància, que haurà d’estudiar els citats recursos, ha acceptat la demanda i el termini per presentar els escrits d’oposició a la resolució de Corts finalitzarà a principis de desembre. Divuit dels vint-i-quatre processats a la macrocausa han estat condemnats a penes que sumen 84 anys de reclusió.