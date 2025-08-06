Mobilitat
Retencions d'entrada al Principat per ambdues fronteres i a Canillo
Un tall al carrer Boïgues d'Escaldes-Engordany ha provocat caos circulatori a la parròquia
L’arribada massiva de turistes al país ha tornat a generar aquest dimarts les clàssiques retencions d’estiu en diversos punts del Principat. Segons ha informat Mobilitat, s’han registrat cues d’entrada tant a la frontera francoandorrana com a la del riu Runer, coincidint amb l’inici d’una nova onada de visitants.
A banda dels accessos al país, un dels punts més afectats ha estat la parròquia de Canillo, on s’han format llargues cues des de la zona de la cascada de Moles fins al centre del poble. La situació ha estat provocada per l’elevada afluència de vehicles, un escenari que es repeteix cada estiu en aquesta zona.
El tall de circulació al carrer Boïgues d’Escaldes-Engordany ha generat aquest dimarts al matí un important caos circulatori. El comú ha informat que la mesura ha estat necessària per facilitar els treballs de neteja dels vidres de l’edifici de la policia. Per aquest motiu, s’ha redirigit el trànsit a vies alternatives, fet que ha provocat retencions i dificultats de mobilitat en hores punta.