Ordino
Identificades mines de ferro a Sorteny
Els treballs corresponen a la campanya arqueològica sobre l'ocupació humana a l'alta muntanya
Les zones de Sorteny i l'Estanyó són les àrees de treball de la nova campanya per estudiar l'ocupació humana a l'alta i mitja muntanya que impulsen el departament de Patrimoni Cultural de Govern, el comú d'Ordino i el Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CSIC. Els primers treballs han permès documentar diverses mines de ferro entre 2.600 i 2.750 metres d'altitud, indica l'executiu. El Govern assenyala que en aquesta edició es farà la prospecció arqueològica i l'inventari patrimonial d'aquestes dues conques "d'alt interès arqueològic i patrimonial" i que se sumaran a més de seixanta indrets entre els estanys de Tristaina, el Castellar, el Comís Vell i Rialb, que s'han identificat des del 2014 quan es van iniciar el projecte.
L'objectiu dels especialistes és localitzar vestigis arqueològics relacionats amb el pastoralisme, en concret en els prats subalpins que són les zones habituals d'activitat a l'estiu, explica el Govern. I especifiquen que en funció dels resultats es pot fer algun sondeig estratigràfic en els jaciments trobats. Els treballs es van iniciar el 3 d'agost i es continuaran fins al 16 d'agost a la zona de la Serrera i durant quinze dies a l'octubre a l'Estanyó.
El pressupost de la campanya és de 19.500 euros, amb una aportació de 13.500 euros del ministeri de Cultura i de 6.000 euros per part del comú d'Ordino.