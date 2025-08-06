AFER DEL RÈGIM DE VISITES
La menor accedeix a veure el pare després d’un “xantatge emocional”
La mare denuncia que l’àvia paterna va presentar-se al domicili amb les seves cosines perquè la convencessin de passar temps amb el progenitor, que té un llarg historial de violència
La filla de set anys d’una resident espanyola i d’un exresident colombià, que va ser expulsat del país per un llarg historial delictiu i dos ingressos al centre penitenciari de la Comella, un dels quals per agredir la mare de la menor, es troba des d’ahir a la nit amb el pare, després que l’àvia paterna es presentés al domicili matern en una maniobra que la mare va qualificar de “xantatge emocional”.
Segons va relatar la dona al Diari, l’àvia es va presentar al domicili acompanyada de les cosines de la menor, totes d’edats similars, i aquestes van convèncer la nena perquè accedís a passar uns dies amb el pare, amb l’argument que podrien jugar, fer pijamades i altres activitats divertides. “L’àvia va ser molt astuta portant les cosines, perquè sabia que si venia sola la nena no hauria volgut marxar. Però què es pot esperar si venen altres nenes i li prometen que jugaran juntes? Li van fer xantatge emocional”, lamenta la mare.
El procés de decisió es va fer sota la supervisió de la policia, avisada per la mateixa mare, tal com li havien indicat els agents en cas que la família paterna intentés endur-se la menor. Inicialment, la nena havia expressat la voluntat de no anar-se’n amb el pare biològic, a qui, segons la mare, no reconeix com a tal pel fet que ha estat absent la major part de la seva vida. Els agents van parlar amb la mare i la filla per separat i, finalment, la menor va manifestar que volia passar uns dies amb el pare. La dona no s’hi va oposar, ja que en tot moment va afirmar que respectaria la decisió de la seva filla, però va criticar les formes utilitzades.
Un altre punt que ara queda per resoldre és si la mare podrà mantenir el contacte amb la filla mentre sigui amb el pare. Segons van dir els familiars a la policia, no hi hauria impediments, però la mare desconfia, ja que “no seria la primera vegada que ignoren els meus missatges”.
BUSCANT UNA EXPLICACIÓ
El pare va ser expulsat d’Andorra fa un any arran d’una acumulació de delictes, inclosa una agressió a la mare de la menor, tal com consta a la sentència de separació dictada per la Batllia el juny del 2023. Té antecedents per enfrontaments amb la policia, consum de drogues i maltractaments. Amb aquest historial, la mare va assegurar no entendre com ha pogut obtenir una suspensió temporal de l’ordre d’expulsió. “M’agradaria poder parlar amb la ministra o amb algú del ministeri que em vulgui escoltar, però ara mateix em sento desesperada i sola”, va expressar la dona.
A més, continuen pendents dues denúncies interposades pel pare de la menor i per l’àvia paterna contra la mare per no haver entregat la nena a temps. La custòdia de l’home havia de començar divendres passat, però, segons explica la mare, el pare havia ignorat durant mesos les oportunitats de compartir temps amb la filla, i l’avís sobre el règim de visites no va arribar fins a la vigília, quan la nena es trobava a Barcelona amb els avis materns. La mare, per motius laborals, no podia anar-la a buscar, raó per la qual la família paterna va presentar dues denúncies contra ella.
L'evolució del cas
- EXPULSIÓ SUSPESA. El pare de la nena rep un permís en règim de visita familiar de catorze dies per poder passar uns dies amb la filla i l’àvia paterna.
- NEGACIÓ INICIAL. La nena expressa la seva voluntat de no veure el seu pare i es contacta amb la policia.
- ACCEPTACIÓ FINAL. La menor canvia de parer després de la visita de l’àvia paterna i les seves cosines.