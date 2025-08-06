Consell de ministres
Medi Ambient millorarà sis refugis no guardats
Govern ha adjudicat els treballs a l'empresa Construccions i Treballs Públics La Coma, per un import de 175.823,43 euros
Govern ha adjudicat els treballs de manteniment i millora de sis refugis no guardats a l'empresa Construccions i Treballs Públics La Coma, per un import de 175.823,43 euros. En concret, s'intervindran el refugis de Comaobaga, a Ordino; de la Cabana de la Portella, a Canillo; de Ribaescorjada, a Canillo, de l'illa-part no guardada, a Encamp, de Roca de Pimes, a Sant Julià de Lòria; i de Francolí, a Sant Julià de Lòria.
S'hi efectuaran treballs de pintura, refecció de teulades, instal·lació de fums i reparació de portes i finestres. Amb aquesta actuació, l'executiu informa que s'hauran millorat la totalitat dels refugis en els darrers anys.
Mig milió d'euros per millorar la xarxa viària
El consell de ministres ha aprovat la inversió de prop de 500.000 euros en dues adjudicacions per millorar la seguretat a la xarxa viària. S'ha donat llum verda a l'adjudicació dels treballs d'implantació i reparació de barreres de la CG-2, entre Soldeu i Bordes d'Envalira per 353.907,32 euros, a Construccions Entrimo. L'altra adjudicació ha estat per a l'empresa Treballs Públics MTS, SLU que s'encarregaran dels treballs de manteniment i reparació de juntes d'obres de fàbrica a les carreteres generals. Els treballs costaran 141.876,25 euros.