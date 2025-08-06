Consell de ministres
Govern incorpora 7 treballadors per reforçar el servei de Tràmits
Casal destaca que es farà un pla de xoc per reduir les esperes en l'atenció ciutadana
Set empleats entraran al servei de Tràmits aquest mes i en la primera setmana de setembre per reforçar l'atenció al ciutadà, segons ha anunciat el portaveu de l'executiu Guillem Casal. El ministre ha detallat que el Govern ha aprovat avui la incorporació de tres treballadors i també d'una persona contractada a través d'una empresa de treball temporal. Tres empleats més arribaran en règim de comissió de serveis provinents d'altres departaments de l'Administració.
La decisió del Govern arriba després de detectar-se llargues esperes dels ciutadans que fan tràmits de manera presencial a l'edifici administratiu. Per solucionar aquest problema s'ha decidit ampliar la plantilla i també fer reunions amb els sectors que van més a Tràmits. Casal ha posat l'exemple del sector de l'automoció que està convocat a una reunió amb el ministre Marc Rossell per al 8 d'agost per trobar la via perquè facin els tràmits de manera digital. El portaveu del Govern ha anunciat a més que Rossell presentarà les properes setmanes el pla de xoc dissenyat per reduir les cues a Tràmits i ha assenyalat que l'objectiu és que quan es normalitzi l'activitat el 9 de setembre i comenci el curs escolar el servei de Tràmits "estigui a ple rendiment".