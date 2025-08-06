Diplomàcia
Eva Descarrega, nomenada ambaixadora per a les relacions amb Amèrica Llatina
La decisió respon a la "voluntat d'estrènyer les relacions bilaterals amb els països d'Amèrica del Sud i Central"
Eva Descarrega ha estat nomenada com a nova ambaixadora en missió especial per a les relacions amb els països d'Amèrica Llatina. Una decisió que, segons informa Govern, respon a la "voluntat d'estrènyer les relacions bilaterals amb els països d'Amèrica del Sud i Central", en aspectes com el desenvolupament del projecte de la contractació en origen o la promoció econòmica i turística. L'abast no inclou Mèxic, país en que Andorra té un ambaixador acreditat, Joan Forner.
Descarrega és l'ambaixadora d'Andorra a Espanya i, paral·lelament, coordinadora nacional del Principat d'Andorra a la Secretaria General Iberoamericana. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que Descarrega compaginarà les seves feines i que aquest nomenament no comportarà un augment de sou.