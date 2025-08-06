REPORTATGE
Els mals d’un robatori
Xavi Esquerigüela exposa la situació de desprotecció que va tenir arran de la sostracció d'articles del cotxe a Barcelona
Una motxilla, uns auriculars, roba esportiva... tot el que l’empresari, professor i creador de continguts resident a Andorra Xavi Esquerigüela guardava al maleter del seu vehicle –valorat en 3.000 euros– li va desaparèixer fa uns dies a Barcelona, després que uns lladres li rebentessin un vidre del cotxe. Els fets van succeir a l’aparcament d’un centre comercial i Esquerigüela ho ha relatat a les xarxes socials indignat pel poc cas que li van fer el vigilant del pàrquing primer i després la policia.
L’afectat relata que li va demanar al vigilant si hi havia càmeres que haguessin pogut enregistrar els fets i que li va respondre que els robatoris eren habituals, que ja ho mirarien i que anés a la policia a denunciar-ho. Va acudir a una comissària i es queixa que tot i que en la gravació de les càmeres es veia com tres persones baixaven d’un cotxe, trencaven el vidre del seu vehicle i agafaven els articles, els agents no li van fer cas quan va reclamar que se’ls podia trobar perquè es veia la matrícula del cotxe dels delinqüents. O perquè amb el mòbil podia localitzar els auriculars sostrets, que estaven a Badalona. Esquerigüela lamenta que s’estan normalitzant fets “que no són normals”. I conclou: “No em digueu egoista per haver-me’n anat d’Espanya.”