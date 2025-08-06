DUANA
Els ingressos pel tabac estan un 38% per sota dels del 2024
La xifra de recaptació del juliol ha superat de poc els set milions
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han caigut un 58,2% al juliol, situant-se en poc més de set milions d’euros. Es tracta d’una xifra notablement inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan va ser de 17,4 milions, i per tant la caiguda percentual és del 58,2%. La recaptació acumulada des del gener es queda en 54.643.596 euros, un descens del 37,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 954.830 euros, un 5,1% menys que ara fa un any. L’acumulat és de poc més de cinc milions, amb un lleuger augment del 3,1%, respecte al mateix període de l’any passat.
la recaptació general cau prop del 20% de gener a juliol
La recaptació general de la duana el mes passat va ser de 20,1 milions d’euros, una xifra que suposa una caiguda del 31,6%, respecte al juliol del 2024, quan es va enfilar fins als 29,4 milions. Aquest descens deixa l’acumulat (des del gener fins al juliol) en 130,7 milions d’euros, xifra que representa una davallada del 18,9%.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 4,8 milions d’euros, un 1,4% menys que el juliol del 2024, deixant l’acumulat en 32 milions, amb un lleuger descens del 0,1%. Les d’altres mercaderies van a l’alça i han arribat als set milions. L’acumulat és de 38,7 milions d’euros, un 7,6% superior al del 2024.