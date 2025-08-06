SUCCESSOS
Detinguts dos homes amb 34 quilos d’opiacis al cotxe
Els individus van ser interceptats a la duana de la Farga de Moles
Un control de la guàrdia civil va permetre interceptar el 31 de juliol passat 34 quilos d’una substància que va donar positiu en opiacis. Els fets van tenir lloc a la duana de la Farga de Moles, on els agents van detenir dos homes de nacionalitat russa i residents a Catalunya, acusats d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
Els detinguts viatjaven en un vehicle BMW procedent d’Andorra i circulaven pel carril verd, reservat als conductors que no tenen res a declarar. Segons va informar la guàrdia civil en un comunicat, els ocupants van actuar amb “cert nerviosisme”, situació que va alertar els agents, que van decidir iniciar una “inspecció visual del vehicle”.
Els agents van trobar en l’escorcoll quatre caixes embolcallades de plàstic, que els ocupants del vehicle van assegurar que contenien pols de vitamina C, segons indica el comunicat policial. La guàrdia civil explica que els efectius del cos van sospitar que podien contenir “quelcom il·lícit” i van fer un narcotest de la substància, que va donar positiu en opiacis.
Davant dels resultats del test realitzat i la sospita fundada que es tractava de substàncies il·lícites, els agents van procedir a la detenció dels dos acusats i a la instrucció de diligències judicials. Els arrestats van ser posats a disposició de l’autoritat judicial competent.