Aportació voluntària
Contribució de 165.000 euros per a diferents programes de les Nacions Unides
Les aportacions posen especial èmfasi en programes per als col·lectius en situació de vulnerabilitat
Andorra farà una aportació voluntària de 165.000 euros a diversos Fons i Programes de les Nacions Unides, en el marc del pressupost de cooperació internacional i desenvolupament sostenible per a l'exercici 2025.
Les contribucions aprovades responen als criteris establerts pel Pla rector de la cooperació, i posa especial èmfasi als col·lectius en situació de vulnerabilitat (infants, dones i persones amb discapacitat, a la lluita contra les discriminacions, a la promoció de l'educació i a la protecció del medi ambient. S'hi destinaran 40.000 euros al projecte UN Women, entitat per la igualtat de gènere; 15.000 euros a l'UNEP, programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient; 10.000 a UNICEF, fons de les Nacions Unides per a la infància; i 65.000 euros a l'Oficina de la representant especial del secretari general sobre els infants en conflictes armats. A banda s'aportaran 10.000 euros a VTFAMA, un fons fiduciari voluntari per a l'acció contra les mines; i 25.000 euros a l'UNRWA, l'agència per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient.
Altres contribucions
L'executiu també ha donat llum verda a altres contribucions voluntàries a diversos organismes internacionals. S'aportaran 50.000 euros als Fons i Programes de les Nacions Unides amb seu a Ginebra.
Les contribucions seran de 15.000 euros per al Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA; 15.000 euros al Fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d'esclavatge; i 5.000 euros al fons fiduciari per garantir la participació dels Països Menys Desenvolupats i dels Petits Estats Insulars. Paral·lelament el ministeri d'Afers Exteriors aportarà 4.400 euros per finançar dues beques de l'Acadèmia de Dret Internacional de la Haia. També s'ha aprovat una contribució voluntària de 10.000 euros a favor de la Cort Penal Internacional, als programes que reparen els prejudicis patits pels supervivents de violències sexuals i de gènere a la República Centreafricana.