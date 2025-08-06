Justícia
El Consell Superior renova el mandat de dos batlles
Maria Àngels Moreno i Manel Santolària ocuparan el càrrec sis anys més
El Consell Superior de la Justícia ha acordat renovar el mandat del Sr. Manel Santolària Besolí i de la Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre com a batlles de la jurisdicció andorrana, segons s'ha publicat aquest dimecres al BOPA.
Les renovacions es fonamenten en els articles 89.3 i 90.1 de la Constitució del Principat d’Andorra, així com en els articles 22.1, 31 i 68.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Aquesta normativa estableix que els batlles són nomenats per un període de sis anys, amb possibilitat de renovació. El Sr. Santolària i la Sra. Moreno iniciaran un nou mandat de sis anys a partir del 30 de juliol del 2025, que s’estendrà fins al 29 de juliol del 2031.