Aval al retorn d’ofici dels drets de duana cobrats a Caves Andorranes
El conflicte es remunta quan França exigia el pagament a les mercaderies d’Andorra
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó a l’empresa andorrana Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA en el litigi contra l’Estat francès. El tribunal estableix que les autoritats duaneres han de retornar d’ofici els drets cobrats indegudament si constaten l’error dins el termini legal de tres anys, fins i tot si no disposen inicialment de totes les dades.
L’origen del conflicte es remunta als anys 1988-1991, quan França exigia el pagament de drets de duana sobre mercaderies de països tercers destinades a Andorra. Aquest procediment obligava a despatxar els productes a lliure pràctica al territori francès abans de continuar cap al Principat. El 1991, la Comissió Europea va emetre un dictamen criticant aquesta pràctica per contravenir el dret comunitari. França la va corregir poc després, però sense restituir els imports cobrats indegudament.
L’empresa andorrana, com altres operadors, va reclamar la devolució, però l’administració francesa s’hi va negar al·legant la prescripció del termini i la manca d’obligació d’identificar els beneficiaris. Caves Andorranes va acudir al TJUE amb una qüestió prejudicial per determinar si l’administració estava obligada a actuar d’ofici.
La sentència conclou que la devolució no pot dependre d’una reclamació formal. Si l’administració reconeix l’error, ha de fer accions raonables per obtenir la informació necessària i efectuar la devolució. El TJUE rebutja que la complexitat administrativa o la falta de recursos justifiquin l’incompliment.
Ara correspon al tribunal francès valorar si les autoritats van constatar dins termini la irregularitat i van iniciar el procediment corresponent. En cas contrari, podrien estar obligades no tan sols a retornar els imports, sinó també a indemnitzar pels danys causats.
La resolució obre la porta a altres empreses andorranes afectades i reforça la responsabilitat dels estats membres de la UE en la defensa dels drets econòmics. El TJUE referma el principi de bona administració i la seguretat jurídica com a pilars de l’espai jurídic europeu.
La decisió podria tenir un abast retroactiu sobre casos similars pendents a altres estats membres. A més, la sentència posa en relleu la importància de la vigilància per part de les institucions europees davant abusos administratius a escala nacional. Per al teixit empresarial andorrà, suposa una victòria legal i un precedent per defensar-se en l’entorn duaner.