Afectacions de trànsit pel pas de La Vuelta 2025 els dies 28 i 29 d'agost

La cursa ciclista afectarà els aparcaments descoberts del Parc Central i de Prada Guillemó, que romandran tancats del 26 al 29 d'agost per al muntatge i operativa de l'esdeveniment

Els ciclistes recorrent el coll d'Ordino en una edició anterior de La Vuelta

Redacció
Andorra la Vella

La Vuelta ciclista Espanya 2025, que disputarà la 18a i 19a etapa a Andorra, deixarà afectacions de trànsit al seu pas pel Principat durant els dies 28 i 29 d'agost. Dijous 28 els ciclistes accediran al país per la frontera del riu Runer i recorreran Sant Julià, Andorra la Vella, Escaldes, la Massana i Pal. El pas dels corredors està previst a partir de les 16:33 hores, segons s'informa al BOPA, i la circulació s'interromprà una hora abans. El trànsit entre Pal i la meta quedarà restringit a partir de les 12 hores només per a vehicles autoritzats.

Divendres 29 d'agost, durant la 19a etapa, es tallarà el trànsit a la CG-1 i les avingudes principals de la capital i de Sant Julià entre les 11:30 i les 12:30 hores. La sortida dels corredors està prevista a les 12 hores des de l'avinguda Tarragona. El pas de La Vuelta també afectarà els aparcaments descoberts del Parc Central i de Prada Guillemó, que romandran tancats del 26 al 29 d'agost per al muntatge i operativa de l'esdeveniment. 

Com a mesura excepcional, recull el BOPA, es permetrà l'estada nocturna d'autocaravanes i similars fora de les zones habilitades durant els dies de cursa. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments en vehicle durant les franges afectades, planificar els trajectes amb antelació i utilitzar el transport públic.

