UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
La 38a Diada andorrana posarà el focus en l’habitatge
La 38a Diada Andorrana, que se celebrarà diumenge 17 d’agost al Liceu Renouvier de Prada de Conflent, posarà el focus en la crisi de l’habitatge al Principat. L’acte s’inscriu en el marc de la 57a Universitat Catalana d’Estiu (UCE) i està organitzat per la Societat Andorrana de Ciències (SAC).
La temàtica es va anunciar ahir al Museu de l’Electricitat, durant la presentació del llibre La globalització i Andorra, una publicació de la SAC amb el suport de FEDA Cultura i el Govern. Marta Fonolleda, representant de la SAC i coordinadora de la diada, va explicar que la tria del tema respon a la preocupació creixent de la ciutadania. Segons dades de l’Observatori del CRES del primer semestre del 2025, un 70% de la població considera l’habitatge el principal repte del país.