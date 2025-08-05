Funció pública
Preacord entre el Govern i els sindicats per augmentar un 10% el salari dels funcionaris
L’acord preveu increments lineals de les bandes salarials i un cost total màxim de 13,5 milions anuals a partir del 2028
El Govern i els sindicats de la funció pública han arribat a un preacord per a la revaloració salarial del personal de l'administració, durant la sessió de treball d'aquesta tarda, presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el ministre de Funció Pública, Marc Rossell.
L'acord preveu increments salarials lineals a les bandes salarials, que se situen al voltant del 10%, "amb l'objectiu que els salaris públics siguin atractius i permetin atreure i retenir talent". Uns augments que, segons recull el comunicat de l'executiu, també permetran compensar la manca de professió en la carrera professional per la suspensió del complement de gestió de l'acompliment.
Aquest 10% representarà el cost íntegre a partir de 2028, però el Govern assegura que hi ha el compromís que aquest 2025 s'hi destinin 3 milions, així com aplicar la revisió parcial dels imports de les bandes salarials a partir del 2026. Unes mesures que representen un cost màxim anual de 13,5 milions d'euros.