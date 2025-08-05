Divulgació
L’habitatge serà l’eix central de la 38a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu
Una trentena de ponents debatran a Prada el 17 d'agost sobre els reptes i solucions per la falta de pisos
La problemàtica de l’habitatge al Principat centrarà la 38a Diada Andorrana, que tindrà lloc el diumenge 17 d’agost al Liceu Renouvier de Prada de Conflent, en el marc de la 57a Universitat Catalana d’Estiu (UCE). L’anunci s’ha fet aquest dilluns al Museu de l’Electricitat, durant la presentació del llibre La globalització i Andorra, publicat per la Societat Andorrana de Ciències (SAC) amb el suport de FEDA Cultura i el Govern.
La representant de la SAC i coordinadora de la Diada, Marta Fonolleda, ha indicat que l’habitatge és actualment el problema que més preocupa la ciutadania andorrana: un 70% de la població el percep com el principal repte del país, segons dades de l’Observatori del CRES del primer semestre de 2025. “És una qüestió estructural, lligada a les desigualtats socials i a molts altres factors que cal analitzar de manera complexa”, ha apuntat Fonolleda.
La Diada comptarà amb una trentena de ponents de perfils diversos com el secretari d'Estat d'Economia, Jordi Puy, la directora de l'Institut de l'Habitatge (INH), Marta Alberch, la directora de l'Institut de les Dones, Judith Pallarés, el director del CRES, Joan Micó, representants del Col·legi d'Arquitectes, del Fòrum de la Joventut, i de diferents institucions, col·lectius ciutadans i sectors empresarials. L’objectiu, ha dit Fonolleda, és “mirar el problema en tota la seva complexitat, identificar els factors estructurals i apuntar possibles solucions”. Entre els temes que s’abordaran hi ha el mercat immobiliari andorrà, l’impacte sobre el territori i el turisme, la llei òmnibus, la gentrificació o les polítiques públiques d’habitatge.
La presidenta de la SAC, Àngels Mach, ha reivindicat la Diada com un espai privilegiat per visibilitzar les problemàtiques socials d’Andorra en un entorn acadèmic i obert com el de la UCE. “És important que el país participi d’aquests debats perquè moltes vegades els nostre veïns ens coneixen poc i cal contribuir”, ha afirmat.