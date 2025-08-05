Fiscalitat
Els ingressos del tabac baixen un 58,2% al juliol
El mes es tanca amb 20.150.124 euros
Els ingressos del tabac a la duana durant el mes de juliol han caigut un 58.2%, situant-se en poc més de 7 milions d'euros, una xifra notablement inferior a la registrada durant el mateix mes de l'any anterior, quan va ser de 17,4 milions. La recaptació per tabac ha presentat un descens continuat des de principis d'any, sent el juliol el mes amb una major davallada en termes reals (-58,2%). Aquesta situació deixa l'acumulat en 54.643.596 euros, xifra que comporta un descens del 37,9% respecte al juliol de l'any anterior.
Pel que fa als ingressos de begudes se situen en 954.830 euros, un 5,1% menys que ara fa un any, la qual cosa deixa l'acumulat en poc més de 5 milions d'euros, amb un lleuger augment del 3,1%, respecte al mateix període de l'any passat.
La recaptació general de la duana presenta uns ingressos totals de 20,1 milions d'euros, una xifra que suposa una caiguda del 31,6%, respecte el juliol del 2024, quan es va enfilat fins als 29,4 milions. Aquest descens deixa l'acumulat (des del gener fins al juliol) en 130,7 milions d'euros, xifra que representa una davallada del 18,9%.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 4,8 milions d'euros, un 1,4% menys en relació amb els 4,9 milions registrats el juliol del 2024, deixant l'acumulat en 32 milions d'euros, amb un lleuger descens del 0,1%, Els ingressos per taxes d'importacions d'altres mercaderies han arribat als 7 milions, presentant una tendència a l'alça amb un augment del 15,6%. L'acumulat és de 38,7 milions d'euros, que presenta un creixement del 7,6%.