SUCCESSOS
Detingut un turista de 23 anys en possessió de drogues
Un turista de 23 anys va ser detingut la tarda de dimarts 29 de juliol a la frontera del riu Runer per possessió de drogues. L’home intentava accedir al país en un autobús de línia regular, quan els agents el van controlar per escorcollar-lo. Durant el registre van trobar 0,9 grams de cocaïna i la mateixa quantitat d’MDMA, per la qual va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
D’altra banda, la policia va informar que va arrestar sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol en el decurs de la setmana. Tots els implicats són homes d’entre 18 i 47 anys d’edat, que conduïen amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,87 i 1,66. Un d’ells, de 47 anys, va ser controlat a la Massana després de provocar un accident de danys materials en col·lidir contra un vehicle que es trobava estacionat, segons va detallar el cos en un comunicat.