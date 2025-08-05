Successos
La guàrdia civil deté dos russos que sortien d'Andorra amb 34 quilograms d'opiacis
Els dos homes van ser interceptats a la duana de la Farga de Moles
Dos homes de nacionalitat russa van ser detinguts el passat dissabte, 31 de juliol, a la duana de la Farga de Moles, amb 34 quilograms d'una substància que va donar positiu en el test d'opiacis, segons ha informat la guàrdia civil. Els agents van aturar un vehicle a les 14.15 hores, de la marca BMW, que procedia d'Andorra i circulava pel carril verd (res a declarar). Quan els efectius del cos espanyol van preguntar sobre si duien quelcom a declarar, els ocupants del vehicle van actuar "amb cert nerviosisme", per la qual cosa van decidir realitzar una inspecció visual del turisme.
Els agents van trobar en l'escorcoll quatre caixes envoltades de plàstic, que els ocupants del vehicle van assegurar que era pols de vitamina C, indica el comunicat. La guàrdia civil explica que els efectius del cos van sospitar que podien contenir "quelcom il·lícit" i van fer un narcotest de la substància que va donar positiu en opiacis. Els dos homes van ser arrestats acusats d'un delicte contra la salut pública de tràfic de drogues.