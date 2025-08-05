Meteo
Avís per temperatures que arribaran a 37 graus el divendres
La previsió és que la màxima avui sigui de 34 graus
Meteorologia ha activat l'avís groc per temperatures altes durant tota la setmana amb la previsió que la calor s'intensifiqui al final de la setmana. El servei alerta que les màximes arribaran avui i dijous a 34 graus i divendres s'enfilaran fins als 37 graus al centre del país amb mínimes de 18 graus. El pronòstic per al Pas de la Casa és de 20 graus de màxima i 15 de mínima divendres.
El servei meteorològic indica aquest matí que una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica ha fet pujar les temperatures per situar-les "per sobre del llindar d'avís per ratxa càlida". El pronòstic anuncia que avui després d'un matí assolellat poden aparèixe núvols alts a partir del migdia i les màximes seran de 34 a la capital i de 16 graus al Pas de la Casa. Dimarts es preveu una lleugera baixada fins a 32 graus al centre i una pujada fins al 17 graus a la vila fronterera amb França. I per a dijous la calor s'intensificarà amb 34 graus i 20 graus respectivament.
L'episodi de calor especialment fort de divendres portarà el creixement de nuvolades a la tarda i Meteorologia no descarta que puguin deixar algun breu ruixat per l'arribada d'una petita pertorbació. Les pluges seran més probables la tarda de dissabte i diumenge, quan es preveu que les màximes siguin de 32 graus a Andorra la Vella.