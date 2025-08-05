Tabac
Andorra figura com el desè país del món amb major nombre de fumadors
Segons el portal World Population Review, un 36,4% de la població del Principat és fumadora
El portal World Population Review situa Andorra com el desè país amb major nombre de fumadors. Segons l'informe publicat, un 36,4% de la població del Principat és fumadora. Si es divideix per sexes, les dones representen un major percentatge, el 39,3%, que els homes, que són un 33,5%. Els resultats provenen de diverses estimacions realitzades per l'Organització Mundial de la Salut.
Pel que fa als països veïns, França és qui es troba més a prop d'Andorra, ocupant la quinzena posició del rànquing, amb un 34,6% de la població fumadora. En aquest cas, els homes representen el 35,2%, mentre que les dones són un 34%. Espanya es troba a la 35a posició, amb un 27,8% del total de la població. Els homes són el 28% i les dones el 27,5%, i Portugal a la 42a, amb un 25,8% del total, dels quals el 29,7% són homes i el 21,8%, dones.
Nauru (Oceania) amb gairebé la meitat de la població fumadora (46,7%), Myanmar (42,3%) i Sèrbia (39%) encapçalen el rànquing de països amb major nombre de fumadors.