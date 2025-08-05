Successos

Ferit un motorista en un accident amb un vehicle al pont de Madrid

El sinistre ha provocat retencions a l'avinguda Enclar

Un motorista ha resultat ferit en un accident amb un vehicle de matrícula francesa, al pont de Madrid, a la General 1 a Santa Coloma. Els serveis d'emergència han estat alertats al voltant de les 13:20 hores i s'han mobilitzat, per atendre el jove, de 26 anys. 

El sinistre ha provocat retencions a la zona de la Margineda en sentit nord, així com a l'avinguda Enclar en la mateixa direcció i al vial del Pobladó en sentit sud, segons ha informat el departament de Mobilitat.

