Successos
Ferit un motorista en un accident amb un vehicle al pont de Madrid
El sinistre ha provocat retencions a l'avinguda Enclar
Un motorista ha resultat ferit en un accident amb un vehicle de matrícula francesa, al pont de Madrid, a la General 1 a Santa Coloma. Els serveis d'emergència han estat alertats al voltant de les 13:20 hores i s'han mobilitzat, per atendre el jove, de 26 anys.
El sinistre ha provocat retencions a la zona de la Margineda en sentit nord, així com a l'avinguda Enclar en la mateixa direcció i al vial del Pobladó en sentit sud, segons ha informat el departament de Mobilitat.