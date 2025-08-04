HABITATGE
Pisos del parc públic per a necessitats socials
La llista d’espera per accedir a habitatge de protecció pública és d’unes quaranta persones
Alguns dels pisos del parc d’habitatge a preu assequible es reservaran per a persones que tenen una necessitat social. Concretament, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va detallar que “serviran per donar resposta en casos d’urgència i necessitat. Per exemple, si després d’un desnonament la persona no pot trobar un lloc on anar, durant una temporada podrà utilitzar algun d’aquests pisos”. El ministeri d’Habitatge i el d’Afers Socials signaran pròximament un conveni en què es determinaran les condicions d’accés a aquests pisos.
“[Alguns dels pisos] Serviran per donar resposta en casos d’urgència i necessitat”
Segons l’Institut de l’Habitatge, actualment la llista d’espera per anar a viure a un pis de protecció pública és d’unes quaranta persones, tal com va revelar la setmana passada en roda de premsa.
D’altra banda, i pel que fa a les dades fetes públiques dijous de la setmana passada sobre el registre de l’habitatge a preu assequible, Marsol va afirmar que està sorpresa per les renúncies, especialment les de persones que compleixen els requisits per accedir als pisos. En aquest sentit, el Govern farà una enquesta per saber quins són els motius pels quals aquestes persones s’han donat de baixa del registre. En el cas de l’edifici de Canillo, que és el que fins a la data suma més renúncies, la ministra va recordar que moltes persones argumenten que és lluny i va reiterar que no tan sols “no és lluny”, sinó que a més tenen al seu abast una línia de transport públic, “que és gratuït”.
El govern farà una enquesta per saber el motiu de les renúncies
Marsol, a més, va confirmar que no es faran canvis en el reglament d’accés a l’habitatge abans de l’octubre. A la tardor sortiran els concursos per accedir als pisos de Roureda de Sansa i Encamp, i el ministeri vol analitzar-ne els perfils de les persones que s’hi presenten abans de fer-hi modificacions en alguns punts, com ara en els ingressos mínims que cal justificar.
La ministra va recordar que a final d’any el Govern haurà posat al mercat uns 200 habitatges de lloguer a preu assequible, i abans del final de mandat, uns 500. “El Govern està cobrint les necessitats”, va afirmar la mandatària.