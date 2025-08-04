ATRACCIÓ TURÍSTICA
Ocupació del 82% al Cirque
Uns 64.000 espectadors gaudeixen d’‘Il·lu’, la proposta de la companyia quebequesa per a la temporada d’estiu a Andorra
Unes 64.000 persones han gaudit dels espectacles del Cirque du Soleil per a aquesta temporada d’estiu. Tot i que la xifra és inferior a la dels últims anys –el 2024 es van vendre 66.000 entrades i, el 2023, 70.000–, Andorra Turisme va fer ahir un balanç positiu de les dades d’afluència d’aquest any, ja que s’ha superat l’objectiu d’assolir com a mínim el 80% d’ocupació: finalment ha estat del 82%. El Cirque ha ofert 22 funcions d’Il·lu entre el 3 de juliol i el 4 d’agost.
“Les entrades prèmium [novetat d’aquest any] gairebé es van esgotar totes”
El director de producte i esdeveniments d’Andorra Turisme, Enric Torres, va revelar en roda de premsa que el 83% dels espectadors han estat estrangers. D’aquests, el 90% van fer nit a Andorra, on van passar una mitjana de 2,3 dies. La valoració global de la visita és d’un 8,7 sobre 10. A més, set de cada deu espectadors asseguren que el motiu principal de la visita a Andorra és assistir a un passi del Cirque. “És important remarcar l’efecte tractor de l’esdeveniment”, va assenyalar. D’altra banda, el 17% d’espectadors del país demostren, segons Torres, la “fidelització del públic local”. La xifra s’ha mantingut estable en els darrers anys.
Prèmium
Una de les novetats d’aquest any ha estat l’entrada prèmium, que donava dret a asseure’s a la grada central amb visió òptima de l’escenari. Aquests tiquets són els que més ràpidament s’han esgotat. “Les entrades prèmium representaven aproximadament el 3% de l’aforament i gairebé s’han esgotat totes. Les preferents [per accedir a la grada central amb bona visibilitat] també han anat en la mateixa línia. I la resta han anat variant en funció dels dies, però habitualment les vendes s’han situat prop del 80% de l’aforament. La veritat és que el sistema ha funcionat prou bé si tenim en compte aquesta novetat del canvi de tarifes”, va puntualitzar Torres.
83% percentatge d’espectadors que han estat estrangers
Les enquestes de satisfacció fetes durant els primers 15 dies entre els espectadors indiquen que la valoració general d’Il·lu se situa en el 8,2 sobre 10. Entre els aspectes més ben valorats hi ha la posada en escena, la decoració de l’escenari, la qualitat dels números de circ i l’atenció rebuda per part del personal.
8,7 valoració de la visita a andorra dels estrangers
Com cada any, els dies de més espectadors han estat el divendres i el dissabte. Tot i això, Andorra Turisme s’ha “sorprès” que “entre setmana hi hagi hagut dies en què l’afluència ha estat molt important”. El dimarts i el dijous el nombre de visitants s’ha incrementat respecte de l’edició del 2024, va apuntar Torres.
Contracte
Cal recordar que l’any passat, justament, Andorra Turisme va signar un contracte de quatre anys de durada amb el Cirque relatiu a la celebració de l’espectacle per a la temporada d’estiu. “El contracte conté unes clàusules que obliguen les dues parts a consensuar i validar el funcionament de l’espectacle. Aquestes clàusules estableixen que ha d’haver-hi una ocupació per sobre del 80% i una valoració de públic per sobre d’un vuit sobre deu”, va assenyalar Torres. El responsable d’Andorra Turisme va afegir que, un cop analitzades totes les dades, se sol tractar amb el comú d’Andorra la Vella les opcions disponible per ubicar l’espectacle l’any següent. Per tant, la continuïtat del Cirque estaria assegurada.
2,3 Mitjana de dies de la visita al país
L’Il·lu s’ha representat durant 22 sessions amb 23 artistes i acròbates de 12 nacionalitats diferents dalt de l’escenari. La història d’aquest any s’ha centrat en la visita d’un avi extravagant i els seus nets al Palau de les Il·lusions. A mesura que avancen per les estances, els espectadors descobreixen amb ells un món ple de personatges extraordinaris i rocambolescos.
L’espectacle, d’una hora i vint minuts de durada, aproximadament, ha tingut aquest any el patrocini del comú d’Andorra la Vella, MoraBanc, Caldea, Andorra Telecom, FEDA, Perfumeria Júlia, Via Moda, Unnic, Disand i Financera d’Assegurances. Des que Andorra i el Cirque van iniciar la col·laboració fa més de deu anys, unes 900.000 persones han gaudit dels espectacles.