Memòria de Sostenibilitat 2024
FEDA redueix el 20,4% de la petjada de carboni
La companyia ha publicat la Memòria de Sostenibilitat 2024 que recull 62 accions assolides
FEDA ha fet públic avui el seu compromís amb un model energètic responsable mitjançant la presentació de la Memòria de Sostenibilitat 2024. El document, elaborat segons els estàndards internacionals de la Global Reporting Initiative (GRI) i auditat externament, resumeix les actuacions més destacades del darrer any en els àmbits ambiental, social i de governança, i consolida el paper de FEDA com a membre actiu del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Una de les dades més significatives de la memòria és la reducció del 20,4% de la petjada de carboni respecte al 2023, que situa les emissions en 67.195,8 tones de CO₂ equivalent. Aquesta disminució s’explica principalment per l’increment de la compra d’electricitat d’origen renovable i l’augment de la producció nacional, que ja cobreix el 24% de la demanda elèctrica del país. En conseqüència, el 78% de l’electricitat consumida a Andorra durant el 2024 ha estat d’origen renovable. També destaca la reducció del 39% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per kWh subministrat, que s’han situat en 51,31 gCO₂ eq/kWh.
En l’àmbit social i intern, la memòria recull els avenços en mobilitat sostenible, eficiència energètica, igualtat d’oportunitats i conciliació. També es reflecteixen accions del Pla d’Igualtat destinades a reduir la bretxa salarial, que actualment es troba al voltant del 14%.