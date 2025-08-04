UNIVERSITAT
Els ajuts a investigadors es poden sol·licitar fins al 12 de setembre
La Universitat d’Andorra recorda que els dos ajuts a personal investigador en formació es poden sol·licitar fins al 12 de setembre vinent. Es tracta d’ajuts per al grup de recerca en economia i dret i per abordar temàtiques relacionades amb el sector turístic, i per al grup de recerca en llengües, sobre temàtiques relacionades amb les tecnologies emergents en l’aprenentatge de llengües, relacionades amb l’àrea de llengua i tecnologia del mateix centre universitari. Estan orientats a obtenir el doctorat, tenen una durada inicial de nou mesos i l’import mensual és equivalent al salari mínim.