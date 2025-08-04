Successos
Detingut un turista en possessió de substàncies estupefaents
L'home, de 23 anys, portava 0,9 grams de cocaïna i 0,9 grams d'MDMA
Un turista, de 23 anys, va ser detingut la tarda de dimarts 29 de juliol, a la frontera del riu Runer per possessió de drogues. L'home intentava accedir al país en un autobús de línia regular, quan els agents el van controlar per enregistrar-lo. Durant l'escorcoll van trobar 0,9 grams de cocaïna i la mateixa quantitat d'MDMA, per la qual va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
Sis arrestats per conduir beguts
La policia va arrestar sis persones per conduir sota els efectes de l'alcohol en el decurs de la setmana. Tots els implicats són homes d'entre 18 i 47 anys d'edat, que conduïen amb taxes d'alcoholèmia d'entre 0,87 i 1,66. Un d'ells, de 47 anys, va ser controlat a la Massana després de provocar un accident de danys materials en col·lidir contra un vehicle que es trobava estacionat.