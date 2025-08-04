AFERS SOCIALS
La botiga solidària de la Creu Roja té uns 120 usuaris al mes
Majoritàriament són famílies monoparentals o persones soles
La botiga solidària de la Creu Roja ha registrat durant els sis primers mesos de l’any 147 altes, de 73 nuclis familiars. De baixes n’hi ha hagut 121, de 57 nuclis familiars. Tal com valora la responsable del servei, Carine Leclerc, la xifra és bastant estable, ja que hi ha una mitjana de 120 persones ateses al mes d’uns 64 nuclis familiars. L’any 2024 es va tancar amb l’atenció, en aquell moment, a 108 persones de 52 famílies. El perfil d’usuaris és el de nuclis familiars que tenen dificultats per arribar a final de mes i demanen ajuda, bé de manera directa, bé a través d’Afers Socials, a aquest recurs de la Creu Roja Andorrana. Majoritàriament, són famílies monoparentals o persones que viuen soles de totes les edats i que demanen aliments i productes d’higiene personal o de la llar.
Els sis primers mesos de l’any s’han rebut 5.500 quilos de productes
El servei no és només un punt de lliurament d’aliments, sinó que també es treballa braç a braç amb Treball Social i a més es vetlla perquè els usuaris mantinguin una alimentació saludable. Darrerament, el fet que s’hagi gaudit de més aportacions ha permès “ampliar les quantitats que es donen a cada persona”, la qual cosa, segons Leclerc, és “una bona notícia” que esperen que “continuï”. Aquest increment també s’ha vist reflectit en una major diversificació. Fins al juny han rebut 5.500 quilos de productes, amb els quals s’ha pogut atendre la demanda.