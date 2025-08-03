SALUT
Retirada d’un lot de fuet extra dels supermercats per presència de salmonel·la
El ministeri de Salut ha estat informat, a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (Rasff), d’una alerta sanitària relacionada amb el producte Fuet Extra Exentis de 170 grams de la marca Can Duran per la presència de salmonel·la spp. El lot afectat és el número 252534428 amb data de caducitat 5/9/25. El ministeri ha requerit als establiments d’Andorra la retirada immediata d’aquest lot. A més, s’aconsella totes les persones que hagin adquirit productes d’aquest lot que s’abstinguin de consumir-los i que els retornin al punt de venda. La resta de productes i lots de la mateixa marca no estan afectats per l’alerta. En cas d’haver consumit algun dels productes del lot afectat i de presentar símptomes compatibles amb la salmonel·losi –com ara diarrea i/o vòmits, acompanyats de febre i mal de cap– es recomana acudir immediatament al CAP de referència, al metge referent o al servei d’urgències.