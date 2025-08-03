ÒBIT
Mor Jean-Claude Chevalier, biògraf d’Isabelle Sandy i col·laborador de l’Arxiu Nacional
Jean‑Claude Chevalier, investigador i especialista en la figura de l’escriptora francesa Isabelle Sandy, ha mort a França amb 82 anys. Vinculat des de fa dècades a l’àmbit cultural andorrà, Chevalier va dedicar bona part de la seva trajectòria a estudiar la relació entre l’autora i el Principat, així com a preservar-ne el llegat documental. L’any 2016, Chevalier va fer una important donació a l’Arxiu Nacional d’Andorra, que incloïa manuscrits, cartes, documents contractuals, fotografies i altres materials inèdits relacionats amb l’autora. La cerimònia fúnebre de comiat se celebrarà demà a Pamiers.