Habitatge i Afers Socials
El Govern treballa perquè alguns pisos del parc públic serveixin per a necessitats socials
Aviat se signarà un conveni entre Habitatge i Afers Socials per fer-ho realitat
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que juntament amb el ministeri d'Afers Socials s'està treballant perquè alguns dels pisos que conformen el parc d'habitatge a preu assequible es pugui dedicar a persones que tenen una necessitat social, "en cas d'urgència i necessitat, per exemple en un desnonament que la persona no pugui trobar un indret on anar, que durant una temporada pugui utilitzar algun d'aquests pisos". Per aquest motiu aviat se signarà un conveni entre els dos ministeris en aquest sentit.
Marsol ha manifestat que li consta que la titular d'Afers Socials està treballant amb la Creu Roja i amb l'Institut Nacional de l'Habitatge per poder donar resposta a les necessitats de les persones que necessitarien un pis de protecció oficial. Qüestionada sobre si s'albira un projecte similar al de la Fundació Armor, ha manifestat que li sembla que per a l'any que ve no, tot i que ha reconegut que ho desconeix perquè encara no han mantingut una reunió entre tots els ministres per poder parlar de manera conjunta del pressupost de l'any que ve.
Qüestionada sobre les dades fetes públiques aquest dijous sobre el registre de l'habitatge a preu assequible, Marsol ha valorat que "sorprèn una mica" les renúncies, especialment les de persones que compleixen els requisits i ha afegit que ara es fa "una mica d'enquesta" per trobar els motius que expliquin per què s'han donat de baixa al registre, ja que ha recordat que un cop tramitada cal un temps per poder tornar a optar a un habitatge. En el cas de l'edifici de Canillo, que és el que suma més renúncies, la ministra ha recordat que moltes persones argumenten que és lluny i ha reiterat que no només "no és lluny" sinó que a més tenen al seu abast transport públic.
Quant a possibles canvis en el reglament que regula l'accés als habitatges, ha manifestat que "abans de l'octubre" no es faran canvis, ja que al setembre sortirà el concurs per als pisos de Roureda de Sansa i a l'octubre el d'Encamp i es vol veure "com reaccionen aquestes dues ofertes", per veure una mica els perfils de les persones i avaluar si és necessari fer modificacions pel que fa als ingressos. La titular d'Habitatge ha defensat que "les adjudicacions s'estan fent en funció de les necessitats" i ha reivindicat que s'estan "cobrint les necessitats". També ha recordat que a finals d'any hi haurà una oferta d'habitatges públic de 200 habitatges.
I pel que fa a l'aixecament de la pròrroga dels lloguers, ha reiterat que es farà de manera "garantista" i "progressiva" i ha anunciat que abans de finals d'any s'anunciaran les mesures "perquè la gent es pugui adaptar".