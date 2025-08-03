ACTIVITATS PROFESSIONALS
La futura llei de turisme regularà els requisits per fer de guia oficial
L’associació reclama la convalidació de la titulació i un carnet amb un segell del Govern
El ministeri de Turisme i Comerç, liderat per Jordi Torres, regularà la professió de guia turístic oficial d’Andorra. Un reconeixement que continua sent la principal reclamació de l’Associació de Guies Turístics d’Andorra (AGTA). La normativa s’inclourà en la nova llei general de turisme i estarà enllestida el desembre vinent, quan s’espera poder presentar-la a tràmit parlamentari. El document promet reflectir un capítol específic titulat Professions turístiques que vol recollir les peticions de l’AGTA. “I, per tant, estarà prevista la figura del guia turístic amb l’objectiu d’ordenar i de donar valor a unes professions essencials”, van assegurar des del ministeri.
Els membres del col·lectiu estan en espera de disposar de l'esborrany
La nova llei, en procés d’eleboració des de final del 2024 en un treball conjunt entre el ministeri i ONU Turisme, “té en compte la participació del sector i de diversos col·lectius”, segons Govern. Un compromís que preveu “recollir les activitats exercides de manera habitual i remunerada en l’àmbit dels serveis turístics”, tal com van afegir des del ministeri, que assegura la voluntat de posar el focus en les professions dedicades a la “divulgació del coneixement, la conservació, la promoció, la informació i el gaudi dels recursos naturals i culturals d’Andorra”. L’executiu és conscient de la importància de la normativa per a tots els professionals del sector. I és que l’acció “representa un primer pas cap al reconeixement de la seva funció com a agents actius en la preservació de la cultura, els costums i el patrimoni del país”.
La nova llei general de turisme estarà enllestida al desembre
Els membres de l’AGTA estan en espera de disposar de l’esborrany de la llei presentada l’11 de juliol passat a l’edifici administratiu del Govern, en el marc de la tercera missió d’experts i representants d’ONU Turisme del projecte de cooperació tècnica per a la redacció de la llei. Ara per ara, tot i estar presents a l’acte, els guies no hi han pogut tenir accés. En la trobada es va emplaçar els presents a fer aportacions o dirigir dubtes que puguin tenir al ministeri de Turisme i Comerç. Els guies turístics aprofitaran l’ocasió per fer arribar un seguit de sol·licituds al Govern a partir del setembre, quan insistiran en la necessitat de regular la professió, tal com asseguren fonts oficials de l’associació. Una regulació que hauria de comportar la convalidació i expedició de la titulació amb un segell oficial de l’executiu, més enllà de si s’estableix formació per a les pròximes generacions.