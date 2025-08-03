TURISME
Els càmpings preveuen la plena ocupació a l’agost
L’ocupació turística als càmpings durant el juliol ha estat per sobre del 70%. Així ho han explicat alguns establiments consultats. El càmping Valira indica que la mitjana ha estat entre el 70% i el 80%, unes xifres força semblants a les que van experimentar el mateix període de l’any passat. De totes maneres, l’últim cap de setmana, el de dissabte 26 i diumenge 27, van arribar a la plena ocupació. Les estades en aquesta instal·lació en aquest mes han estat d’entre dos i tres dies i la gran majoria dels turistes han vingut per fer muntanya i veure l’espectacle del Cirque du Soleil.
El càmping Xixerella esmenta que els caps de setmana han estat plens, però, en canvi, els dies laborables han arribat al 50%. En aquest cas, la mitjana de dies contractats ha estat de tres i els principals motius de l’allotjament també han estat per recórrer itineraris pel medi i veure el Cirque du Soleil, comenten treballadors de l’empresa.
La previsió de cara al mes d’agost és molt bona. Els dos espais consultats preveuen que arribaran al 100% d’ocupació. Fonts del càmping Valira van indicar, fa un parell de dies, que disposen d’un 50% de reserves executades a través de la seva pàgina web, tot i que consideren que s’arribarà a la plena ocupació. També ho veuen així des del càmping Xixerella. En aquest cas, a l’agost estaran amb el cartell de parcel·les exhaurides.